Два экспоната, похищенные из Дрезденской сокровищницы, выставлены на продажу

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Украденные из Дрезденской сокровищницы «Зеленый свод» два экспоната выставлены на продажу.

По сообщению израильской охранной фирмы CGI, с начала года компания получила уже несколько посланий с предложением купить бриллиант «Саксонский белый» (49,84 карата) и звезду польского Ордена Белого Орла XVIII века с бриллиантами и рубинами. Продавцы требуют оплату в биткоинах.

«Кража века» произошла в конце минувшего ноября. Кроме вышеуказанных экспонатов грабители «приделали ноги» еще десяти ювелирным изделиям, нескольким драгоценным пуговицам и шпаге, инкрустированной бриллиантами.

Эксперты сообщили, что общая сума похищенного может стоить 1 млрд евро, пишет DW.
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Тэги: Германия кража драгоценностей Зеленый свод

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