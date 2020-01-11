Два экспоната, похищенные из Дрезденской сокровищницы, выставлены на продажу

Украденные из Дрезденской сокровищницы «Зеленый свод» два экспоната выставлены на продажу.

По сообщению израильской охранной фирмы CGI, с начала года компания получила уже несколько посланий с предложением купить бриллиант «Саксонский белый» (49,84 карата) и звезду польского Ордена Белого Орла XVIII века с бриллиантами и рубинами. Продавцы требуют оплату в биткоинах.

«Кража века» произошла в конце минувшего ноября. Кроме вышеуказанных экспонатов грабители «приделали ноги» еще десяти ювелирным изделиям, нескольким драгоценным пуговицам и шпаге, инкрустированной бриллиантами.