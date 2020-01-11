В помощь осужденным за акции против союза с РФ за день собрали почти 7 тыс. рублей
Инициатива BY_Help отчиталась о первом дне сбора средств для осужденных участников акций против союза с Россией.
Напомним, сбор начался десятого января. На сегодняшнее утро поступило уже 6,7 тыс. рублей.
Только на процессах, прошедших 9 января, общая сумма штрафов превысила 15 тысяч долларов.
«По самым грубым подсчетам, общая сумма штрафов может достичь 40 000 долларов и даже больше. Многие блогеры и активисты также были осуждены на сутки за участие в акциях, а это значит, что им будут выставлены счета за пребывание на сутках. Да-да, вы не ослышались, в нашей стране даже за отсидку за решеткой нужно платить», — говорится на странице инициативы
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Как помочь
- через фандрайзинговую платформу
- paypal:
- наличными в Минске и Гомеле; на банковский счет в Польше, Чехии и Великобритании.
Все детали — через личные сообщения сообщества
Гражданская инициатива BY_Help ранее помогала выплачивать штрафы участникам акций против декрета о «тунеядцах», а также журналистам, которые подверглись репрессиям по «делу БелТА».