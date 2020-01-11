Папе Франциску передали поздравления от Лукашенко
Посол Беларуси в Великобритании и при Святом престоле (по совместительству) Сергей Алейник принял участие в ежегодной новогодней аудиенции папы римского Франциска для дипкорпуса, аккредитованного при Святом престоле.
Алейник провел короткую беседу с первосвященником и передал ему поздравления с рождественскими и новогодними праздниками от белорусского руководства.
Во время визита белорусский дипломат встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.
«Собеседники обсудили актуальные вопросы белорусско-ватиканских отношений, положительно оценили взаимодействие в международных организациях и обменялись мнениями о ситуации в регионе», — сообщает МИД.