Папе Франциску передали поздравления от Лукашенко

Посол Беларуси в Великобритании и при Святом престоле (по совместительству) Сергей Алейник принял участие в ежегодной новогодней аудиенции папы римского Франциска для дипкорпуса, аккредитованного при Святом престоле.

Фото из архива пресс-службы президента

Алейник провел короткую беседу с первосвященником и передал ему поздравления с рождественскими и новогодними праздниками от белорусского руководства.

Во время визита белорусский дипломат встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

«Собеседники обсудили актуальные вопросы белорусско-ватиканских отношений, положительно оценили взаимодействие в международных организациях и обменялись мнениями о ситуации в регионе», — сообщает МИД.