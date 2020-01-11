Прокуратура возбудила дело из-за массовых беспорядков в Абхазии

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Столичная прокуратура открыла уголовное производство по факту массовых беспорядков в Сухуме.

Как передает Генпрокуратура, дело возбуждено после захвата группой лиц комплекса правительственных зданий, в котором расположена Администрация президента.

Созданная оперативно-следственная группа будет пытаться разобраться в ситуации.

Девятого января в Сухуме сотни протестующих захватили здание Администрации президента, потребовав отставки Рауля Хаджимбы. Власти назвали протест попыткой госпереворота.

Десятого января президент Рауль Хаджимба отказался добровольно уходить в отставку.
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Тэги: Абхазия массовые беспорядки Город: Сухум

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