Прокуратура возбудила дело из-за массовых беспорядков в Абхазии

Столичная прокуратура открыла уголовное производство по факту массовых беспорядков в Сухуме.

Как передает Генпрокуратура, дело возбуждено после захвата группой лиц комплекса правительственных зданий, в котором расположена Администрация президента.

Созданная оперативно-следственная группа будет пытаться разобраться в ситуации.

Девятого января в Сухуме сотни протестующих захватили здание Администрации президента, потребовав отставки Рауля Хаджимбы. Власти назвали протест попыткой госпереворота.

Десятого января президент Рауль Хаджимба отказался добровольно уходить в отставку.