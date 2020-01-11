Дело Шеремета: СБУ опровергает главу МВД

Спецслужбы Украины обвиняют друг друга в деле убийства журналиста Павла Шеремета.

Так, в полученном Cлідство.Інфо ответе от СБУ сказано, что «полученные сотрудниками Службы безопасности Украины носители информации с записями камер наружного наблюдения, расположенных в одном из домов у места преступления, были переданы следователю с соответствующим процессуальным оформлением».

В СБУ также подчеркнули, что все материалы были отданы МВД в «оригинальном виде, без изменения в конфигурации и объеме материалов».

Напомним, в декабре министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы «Свобода слова» заявил, что полицейские не смогли получить записи с четырех камер наблюдения, расположенных в районе убийства журналиста.

Глава МВД отметил тогда, что камеры находились в очень удобных местах, были способны записывать очень качественное видео.

Ранее Слідство.Інфо отмечало, что выводы экспертизы по делу Шеремета противоречат друг другу. В частности, британский специалист Бирч установил, что женщина, проводившая разведку в районе взрыва, женщина, которая подложила бомбу под машину, и женщина, которая, возможно, подорвала машину — с существенной вероятностью — один и тот же человек.

12 декабря 2019 года следователи сообщили о подозрении в убийстве Шеремета военному медику Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также музыканту и участнику АТО Андрею Антоненко. По версии следствия, Антоненко был «организатором» убийства Шеремета, Кузьменко — непосредственным исполнителем, а Дугарь «проводила разведку» вокруг места преступления.