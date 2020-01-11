ЕС осудил новые смертные приговоры в Беларуси

Европейский союз призывает Беларусь ввести мораторий на смертную казнь как первый шаг к ее полной отмене, говорится в заявлении Европейской службы внешних связей, сделанном после вынесения в Беларуси двух новых смертных приговоров.

Евросоюз вновь заявляет, что решительно выступает против применения смертной казни при любых обстоятельствах.

«Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное Всеобщей декларацией прав человека, и является в наивысшей степени жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Смертная казнь также не может служить сдерживающим фактором для преступности. Ошибки правосудия необратимы», — подчеркивается в заявлении.

10 января коллегия Могилевского областного суда приговорила двух жителей Черикова — 21-летнего Илью и 19-летнего Станислава Костевых — к смертной казни. Братья признаны виновными в убийстве 47-летней учительницы.

Суд поддержал требование прокурора.

Братья признаны виновными в убийстве соседки — 47-летней учительницы. На момент совершения преступления им было 20 и 18 лет соответственно.