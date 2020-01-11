Норвежцы выиграли мужскую эстафету в Оберхофе

Норвежские биатлонисты поддержали женскую команду, выиграв мужскую эстафету на четвертом этапе Кубка мира.

Ранее в Оберхофе женский квартет из Норвегии был быстрее всех.

Пьедестал почета у мужчин выглядит так:

Норвегия (Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Йоханнес Дале, Ветле Шоста Кристиансен): 1 час 19 минут 32.3 секунды (2+8); Франция (Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе): +4.4 (2+6); Германия (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль): +48.2 (2+14).

У белорусских стреляющих лыжников (Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елётнов, Никита Лобастов) сегодня пятое (лучшее за многие годы) место: +1:54.0 (1+12).