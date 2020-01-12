На шестом этапе «Дакара» все три белорусских экипажа вошли в десятку

Все три экипажа белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» завершили шестой этап ралли «Дакар-2020» в первой десятке. Самым быстрым среди белорусов оказался капотник под управлением Сергея Вязовича, который показал третье время.

На шестом этапе гонщики приехали в Эр-Рияд. Спецучасток растянулся на 477 километров. Маршрут включал большое количество песчаных отрезков, а основными преградами стали дюны.

Капотный МАЗ проехал этап успешно, хотя не обошлось без приключений — у грузовика взорвалось колесо. Но поскольку произошло это не на спецучастке, на личном результате это не сказалось. Экипаж провел на трассе 5 часов 8 минут и приехал третьим, проиграв россиянину Андрею Каргинову 12 минут. В общем зачете экипаж Вязовича занимает также третье место с отставанием от лидера в 36 минут.

«Сегодня стало очевидно, почему мы так много проигрываем россиянам в последнее время. Мы очень сильно проигрываем мотором на прямых дорогах, не выходим на максималку, — отметил Вязович. — Мы выжали сегодня свой максимум, атаковали изо всех сил. В принципе дюны несложные, но мы не были конкурентными по двигателю. У нас максимальная скорость составляет только 120-130 км/ч, и сейчас мы ничего с этим поделать не можем».

Другие белорусские экипажи также преуспели. Алексей Вишневский финишировал восьмым. Его время — 5 часов 22 минуты, а проигрыш — почти 26 минут. Строчкой ниже с разницей в три минуты завершил заезд Александр Василевский. В общем зачете два МАЗа идут на 8-й и 9-й позициях, отставая от лидера более чем на три с половиной часа.

В седьмом заезде, который приведет участников ралли в городок Вади-ад-Давасир, экипажам предстоит преодолеть самый длинный спецучасток — 546 километров.