Белорусы уступили хорватам — их судьба на ЧЕ по гандболу решится в игре с черногорцами

Во втором туре группового этапа чемпионата Европы по гандболу мужская национальная сборная Беларуси уступила сопернику из Хорватии.

Фото пресс-службы БФГ

Встреча, как и прогнозировали многие специалисты, закончилась викторией балканцев: наша команда уступила восемь мячей — 23:31 (10:15).

Беларусь: Вайлупов — 8, Королёк — 5, Юринок — 3, Бровко, Кулеш — по 2, Гайдученко, Подшивалов, Шилович — по 1.

В другом матче нашего квартета Черногория минимально обыграла Сербию — 22:21 (11:10).

На данный момент турнирное положение в группе А следующее:

Хорватия — 4 очка; Беларусь — 2; Черногория — 2; Сербия — 0.

Вторая путевка во второй раунд континентального первенства (первую досрочно завоевали хорваты) разыграют между собой белорусы и черногорцы. С учетом того, что у нашей сборной лучшая разница мячей (-3; у черногорцев -5), для дальнейшего продолжения за титул достаточно сыграть вничью.