Белорусы уступили хорватам — их судьба на ЧЕ по гандболу решится в игре с черногорцами
Во втором туре группового этапа чемпионата Европы по гандболу мужская национальная сборная Беларуси уступила сопернику из Хорватии.
Встреча, как и прогнозировали многие специалисты, закончилась викторией балканцев: наша команда уступила восемь мячей — 23:31 (10:15).
Беларусь: Вайлупов — 8, Королёк — 5, Юринок — 3, Бровко, Кулеш — по 2, Гайдученко, Подшивалов, Шилович — по 1.
В другом матче нашего квартета Черногория минимально обыграла Сербию — 22:21 (11:10).
На данный момент турнирное положение в группе А следующее:
- Хорватия — 4 очка;
- Беларусь — 2;
- Черногория — 2;
- Сербия — 0.
Вторая путевка во второй раунд континентального первенства (первую досрочно завоевали хорваты) разыграют между собой белорусы и черногорцы. С учетом того, что у нашей сборной лучшая разница мячей (-3; у черногорцев -5), для дальнейшего продолжения за титул достаточно сыграть вничью.