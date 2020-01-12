В Тегеране начались протесты: демонстранты требуют отставки аятоллы Али Хаменеи

В субботу перед зданием Технологического университета имени Амира Кабира несколько сотен демонстрантов требовали отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, который является главнокомандующим Вооруженными силами Ирана.

Фото из микроблога @jdfarag

Как пишет Би-би-си , протесты прошли и у здания Технологического университета имени Шарифа, одного из самых престижных вузов страны (по некоторым данным, как минимум десять погибших в авиакатастрофе были выпускниками этого университета).

Как отмечают журналисты, люди поминают погибших и скандируют: «Смерть диктатору!»

Протесты не обошлись без международного дипломатического скандала: был арестован посол Великобритании в Иране, которого подозревают в организации протестов.

Официальный Лондон заявил, что «арест нашего посла в Тегеране без оснований или объяснений — вопиющее нарушение международного права».

«Боинг 737», совершавший рейс PS752 Тегеран — Киев, упал вскоре после взлета. Позже после сообщения о падении в сети появилось видео падения лайнера «Международных авиалиний Украины». На борту находилось 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. По информации Министерства иностранных дел Украины, среди погибших 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 11 — Украины, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, 3 — Германии, 3 — Великобритании.

Иранские власти сразу заявили, что версия теракта не рассматривается, отметив, что, скорее всего, к катастрофе привело возгорание в одном из двигателей самолета.

11 января иранские военные власти признали, что самолет МАУ был сбит по ошибке. Позже это заявление прокомментировали президенты Ирана и Украины.