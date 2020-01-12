Украинскую звезду ограбили в центре Киева

На улице Богдана Хмельницкого (центр украинской столицы) у дома №42 ограбили автомобиль популярной певицы Анны Корсун (творческий псевдоним MARUV).

Как сообщила звезда, в похищенной сумочке находились ее документы, личные вещи и деньги.

Выигравшая украинский национальный отбор на «Евровидение-2019» и отказавшаяся под давлением общественности участвовать в международном конкурсе певица обратилась к своим поклонникам и неравнодушным людям с просьбой поймать злодеев.