Украинскую звезду ограбили в центре Киева

/ Мир
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На улице Богдана Хмельницкого (центр украинской столицы) у дома №42 ограбили автомобиль популярной певицы Анны Корсун (творческий псевдоним MARUV).

Как сообщила звезда, в похищенной сумочке находились ее документы, личные вещи и деньги.

Выигравшая украинский национальный отбор на «Евровидение-2019» и отказавшаяся под давлением общественности участвовать в международном конкурсе певица обратилась к своим поклонникам и неравнодушным людям с просьбой поймать злодеев.
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Тэги: шоу-бизнес Украина Персона: MARUV Город: Киев

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