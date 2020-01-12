Эпидемия гриппа накрыла Израиль и унесла жизни десятков людей
В Израиле зафиксирована вспышка гриппа, который не жалеет ни стариков, ни детей, ни беременных.
По уточненной информации Минздрава, на 9 января было зафиксировано с начала зимнего сезона 25 смертей от осложнений, вызванных вирусом гриппа. Более двухсот человек находятся в больницах в тяжелом состоянии, среди них 66 детей и подростков.
Большинство госпитализированных страдают от хронических заболеваний, которые увеличивают риск того, что болезнь будет протекать тяжело, пишет
Ранее министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник высказывал надежду, что в нынешнем году в Беларуси не будет эпидемии гриппа.
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