В Витебске «Лада» сбила на «зебре» парня
20-летний витеблянин пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Чапаева в областном центре.
Как сообщила местная Госавтоинспекция, парня накануне вечером на «зебре» сбила «Лада Веста», за рулем которой находился сверстник пешехода.
С травмами разной степени тяжести пострадавший был доставлен в больницу.
Как ранее сообщалось, по 19 января включительно ГАИ Гомельской области проведет спецмероприятие «Переход без опасности!», в которой будут задействованы все службы милиции общественной безопасности.
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ГАИ напоминает, что пешеходы имеют право на преимущественное пересечение проезжей части в разрешенных местах, а обязанность водителя — уступить дорогу.
За нарушение правил проезда пешеходных переходов предусматривается административная ответственность в виде в виде предупреждения или штрафа до пяти базовых величин (а за повторное — штрафа до восьми базовых величин).