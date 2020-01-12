Белорусские продукты питания будут представлены на выставке Gulfood 2020 в Дубае
Белорусские производители примут участие в крупнейшей в мире ежегодной выставке продуктов питания Gulfood 2020, которая откроется 16 февраля в Дубае во Всемирном торговом центре.
Белорусская экспозиция, на которой будет представленная продукция восьми компаний, пройдет под слоганом Belarus. The Taste of Nature. Участников ожидает насыщенная деловая программа, в том числе семинары по экспертизе и сертификации халяльной продукции, B2B-встречи с потенциальными партнерами.
Всего на выставке будут представлены более 5 тысяч компаний из 120 стран, отмечает