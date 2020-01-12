Ирак планирует купить у России ракетные системы С-400

Ирак рассматривает вопрос о покупке у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 на фоне опасений, что Багдад может потерять поддержку со стороны Вашингтона, сообщает The Wall Street Journal .

Как заявил газете член комитета по безопасности и обороне Ирака Карим Алави, Багдад обсуждает с Москвой вопрос о поставках С-400, но контракты пока не подписаны.

«Мы должны получить эти комплексы, особенно после того, как американцы много раз разочаровывали нас, не помогая нам в получении надлежащего оружия», — сказал Алави.

Комитет по безопасности и обороне Ирака обращался к Министерству обороны страны с просьбой обсудить с Россией покупку ЗРС.