Ирак планирует купить у России ракетные системы С-400
Ирак рассматривает вопрос о покупке у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 на фоне опасений, что Багдад может потерять поддержку со стороны Вашингтона, сообщает
Как заявил газете член комитета по безопасности и обороне Ирака Карим Алави, Багдад обсуждает с Москвой вопрос о поставках С-400, но контракты пока не подписаны.
«Мы должны получить эти комплексы, особенно после того, как американцы много раз разочаровывали нас, не помогая нам в получении надлежащего оружия», — сказал Алави.
Комитет по безопасности и обороне Ирака обращался к Министерству обороны страны с просьбой обсудить с Россией покупку ЗРС.
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