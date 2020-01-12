Ирак планирует купить у России ракетные системы С-400

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Ирак рассматривает вопрос о покупке у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 на фоне опасений, что Багдад может потерять поддержку со стороны Вашингтона, сообщает The Wall Street Journal.

Как заявил газете член комитета по безопасности и обороне Ирака Карим Алави, Багдад обсуждает с Москвой вопрос о поставках С-400, но контракты пока не подписаны.

«Мы должны получить эти комплексы, особенно после того, как американцы много раз разочаровывали нас, не помогая нам в получении надлежащего оружия», — сказал Алави.

Комитет по безопасности и обороне Ирака обращался к Министерству обороны страны с просьбой обсудить с Россией покупку ЗРС.

Как напоминает РБК, еще в мае сообщалось о намерении Ирака купить у России два полковых комплекта ЗРС С-400, но в Кремле тогда заявили, что конкретных обращениях со стороны Ирака не было.
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Тэги: Ирак С-400 Персона: Карим Алави

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