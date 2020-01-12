Семь стран лишились права голоса в ООН из-за неуплаты взносов

Неуплата взносов в бюджет ООН стала основание для лишения семи стран права голоса в Генеральной ассамблее.

Как сообщает Anadolu, временные ограничения наложены на Венесуэлу, Гамбию, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и ЦАР. Долг этих стран превысил по размеру платеж за последние два года.

В 2019 году членские взносы внесли 146 из 193 стран, являющихся членами ООН, 47 государств не погасили задолженность.

Крупнейшим донором ООН выступают США, чей взнос достигает 22% бюджета организации. При этом долг США перед ООН составляет 491 млн долларов, отмечает Anadolu.