В Бресте начали строить новую поликлинику — самую большую в регионе

/ Общество
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К концу 2023 года в брестском микрорайоне Заречный планируется открыть новый поликлинический комплекс, в котором буду обслуживаться жители Бреста и района.

Комплекс объединит взрослую и детскую поликлиники, а также женскую консультацию. Высота самого большого корпуса составит восемь этажей, сообщает «Беларусь 1».

Новая поликлиника областному центру остро необходима, так как существующие поликлиники города перегружены.

Взрослая поликлиника в Заречном будет рассчитана на 500 посещений в смену, вместо участкового терапевта принимать пациентов будет врач общей практики, у каждого из которых будет помощник и медсестра.

Детская поликлиника спроектирована с расчетом на 600 посещений в смену, а женская консультация — на 190.

Сейчас на объекте закончены работы по возведению фундамента.
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Тэги: поликлиника Город: Брест

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