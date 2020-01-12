В Бресте начали строить новую поликлинику — самую большую в регионе
К концу 2023 года в брестском микрорайоне Заречный планируется открыть новый поликлинический комплекс, в котором буду обслуживаться жители Бреста и района.
Комплекс объединит взрослую и детскую поликлиники, а также женскую консультацию. Высота самого большого корпуса составит восемь этажей, сообщает
Новая поликлиника областному центру остро необходима, так как существующие поликлиники города перегружены.
Взрослая поликлиника в Заречном будет рассчитана на 500 посещений в смену, вместо участкового терапевта принимать пациентов будет врач общей практики, у каждого из которых будет помощник и медсестра.
Детская поликлиника спроектирована с расчетом на 600 посещений в смену, а женская консультация — на 190.
Сейчас на объекте закончены работы по возведению фундамента.