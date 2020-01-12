Гомельского блогера Сергея Тихановского отпустили из ИВС, хотя суд выписал ему еще 15 суток

Блогера, автора youtube-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского, которого после 15-суточного ареста вновь осудили на 15 суток, 11 января отпустили на свободу.

Гомельчанина задержали 27 декабря. Суд признал его виновным в участии в несанкционированной акции в Минске 20 декабря против интеграции с Россией. Суд не учел аргументы блогера, в частности, что он не участвовал акции, а лишь снимал ее на видео, отклонил все его ходатайства и наказал арестом на 15 суток.

11 января Тихановский должен был выйти на свободу. Но 10 января его привезли в суд, который вынес решение о новом 15-суточном аресте за акцию против интеграции с Россией в Минске 21 декабря.

Вместе с тем, 11 января блогера неожиданно выпустили из ИВС. По словам блогера, он не знает, почему его отпустили. Как сообщил Тихановский, после оглашения решения суда конвоирам не дали соответствующее постановление, также не вручили решение суда Тихановскому и его адвокату.

«Возможно, по почте пришлют или еще каким-то образом. В понедельник пойдем с адвокатом в суд разбираться», — заметил блогер, сообщает БелаПАН.

Причину его освобождения из ИВС блогер не знает. «Может, хотят, чтобы я сбежал из Беларуси. Но я не буду никуда сбегать. У меня здесь мать, семья», — рассказал Тихановский.

В ИВС условия содержания, по словам блогера, были «ужасные: холодно, клопы, дырка в полу вместо туалета, еда, на которую даже бездомные жалуются». Также Тихановскому не отдавали его корреспонденцию (в это время многие люди писали ему письма и отправляли открытки), не разрешали пользоваться телефоном-автоматом.

За 15 суток нахождения в ИВС он должен заплатить около 200 рублей. «То есть месяц в ИВС обойдется в 400 рублей. Как это, при таких условиях, и когда у многих людей зарплата 400 рублей и меньше?», – удивлен блогер.

«Сейчас меня отпустили, но держат на крючке и могут опять посадить в любой момент», — заметил Тихановский.

Он сообщил, что на его канал сейчас подписано более 45 тысяч человек и количество подписчиков продолжает расти. По словам Тихановского, за время ареста, пока он не размещал новых роликов, добавились 2 тысячи подписчиков, а в telegram-канал пришло 7 тысяч сообщений.