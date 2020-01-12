Жительница Узды потеряла сумку с деньгами, а в милицию заявила, что ее ограбили

Уголовное дело по ч. 1 ст. 400 Уголовного кодекса — заведомо ложный донос о совершении преступления — возбуждено в отношении 52-летней жительницы Узды.

Накануне новогодних праздников женщина заявила в милицию, что на нее напали, когда она вечером возвращалась домой, и похитили ее сумку с деньгами и вещами.

В ходе поисков преступника следователи установили, что никакого нападения и ограбления не было, а сумку женщина потеряла, когда выпившая возвращалась ночью домой.