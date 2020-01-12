Жительница Узды потеряла сумку с деньгами, а в милицию заявила, что ее ограбили

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Уголовное дело по ч. 1 ст. 400 Уголовного кодекса — заведомо ложный донос о совершении преступления — возбуждено в отношении 52-летней жительницы Узды.

Накануне новогодних праздников женщина заявила в милицию, что на нее напали, когда она вечером возвращалась домой, и похитили ее сумку с деньгами и вещами.

В ходе поисков преступника следователи установили, что никакого нападения и ограбления не было, а сумку женщина потеряла, когда выпившая возвращалась ночью домой.

Потерянная сумка со всем содержимым была обнаружена во дворе, сообщает Следственный комитет.
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Тэги: ложное заявление Город: Узда