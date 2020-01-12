«Цмоки» одержали первую домашнюю победу в этом сезоне Единой лиги ВТБ

/ Спорт
Просмотров: 98

12 января «Цмоки-Минск» провели очередной матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

На столичной Falcon Club Arena «драконы» принимали саратовский «Автодор» и одержали победу — 88:80. Самым результативным у хозяев был Бранко Миркович, набравший 16 очков.

Это третья победа «Цмоков» в текущем сезоне и первая домашняя.

После 13 матчей «Цмоки-Минск» по-прежнему занимают последнее 13-е место в турнирной таблице. Лидируют «Химки», в 13 матчах потерпевшие всего одно поражение.

18 января «Цмоки» на выезде сыграют против занимающего третье место «Локомотива-Кубани».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: БК Цмоки-Минск Единая лига ВТБ Персона: Бранко Миркович Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Баскетболисты «Цмоков» пришли на «Бал роботов»

Баскетболисты «Цмоков» пришли на «Бал роботов»

Ущерб в 7 миллиардов рублей. В Минске судят экс-директора «Цмоков»

Ущерб в 7 миллиардов рублей. В Минске судят экс-директора «Цмоков»

«Цмоки-Минск» досрочно вышли в топ-16 Кубка FIBA Eurochallenge

«Цмоки-Минск» досрочно вышли в топ-16 Кубка FIBA Eurochallenge

«Цмоки-Минск» уступили румынскому «Мурешу» в матче Еврочелленджа

«Цмоки-Минск» уступили румынскому «Мурешу» в матче Еврочелленджа