«Цмоки» одержали первую домашнюю победу в этом сезоне Единой лиги ВТБ

12 января «Цмоки-Минск» провели очередной матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

На столичной Falcon Club Arena «драконы» принимали саратовский «Автодор» и одержали победу — 88:80. Самым результативным у хозяев был Бранко Миркович, набравший 16 очков.

Это третья победа «Цмоков» в текущем сезоне и первая домашняя.

После 13 матчей «Цмоки-Минск» по-прежнему занимают последнее 13-е место в турнирной таблице. Лидируют «Химки», в 13 матчах потерпевшие всего одно поражение.

18 января «Цмоки» на выезде сыграют против занимающего третье место «Локомотива-Кубани».