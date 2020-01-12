Мартен Фуркад выиграл масс-старт в Оберхофе

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки с общего старта на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Фуркад допустил два промаха на четырех огневых рубежах и на 20,1 секунды опередил немца Арнда Пайффера (3 промаха). Третьим стал еще один французский биатлонист Симон Дестьё (3 промаха), проигравший Пайфферу 0,2 секунды в финишном створе.

Белорусский биатлонист Роман Елётнов заработал четыре штрафных круга (0-3-1-0) и занял 18-е место (+1:25,6). Для Елётнова эта был дебютный масс-старт в карьере и первый для мужской сборной Беларуси в этом сезоне.

Мартен Фуркад на этапе в Оберхофе выиграл обе личных гонки — спринт и масс-старт, а мужская команда с его участием заняла второе место в эстафете.

Следующий этап Кубка мира также пройдет в Германии — в Рупольдинге. В программе этапа спринтерские гонки (15 января — женская, 16 января — мужская), эстафеты (17 января — женская, 18 января — мужская) и гонки преследования (обе — 19 января).