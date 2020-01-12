Майкл Блумберг готов потратить миллиард долларов, чтобы стать президентом США
Миллиардер Майкл Блумберг готов потратить миллиард долларов на свою президентскую кампанию.
77-летний Блумберг надеется, что на следующих выборах президента США будет представлять Демократическую партию.
Если же он проиграет праймериз, то обещает финансово поддержать другого кандидата от партии.
По данным
По оценкам Forbes, состояние Блумберга оценивается 58 млрд долларов. В 200202013 годах Блумберг был мэром Нью-Йорка, напоминает
Очередные президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.