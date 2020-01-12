Майкл Блумберг готов потратить миллиард долларов, чтобы стать президентом США

/ Мир
Просмотров: 238

Миллиардер Майкл Блумберг готов потратить миллиард долларов на свою президентскую кампанию.

Фото flickr.com/photos/rubenstein_

77-летний Блумберг надеется, что на следующих выборах президента США будет представлять Демократическую партию.

Если же он проиграет праймериз, то обещает финансово поддержать другого кандидата от партии.

По данным The New York Times, Блумберг уже потратил на политическую рекламу своих кандидатских амбиций 200 млн долларов. Такую же сумму в 2012 году истратил Барак Обама за весь период избирательной кампании.

По оценкам Forbes, состояние Блумберга оценивается 58 млрд долларов. В 200202013 годах Блумберг был мэром Нью-Йорка, напоминает РБК.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: выборы президента США Персона: Майкл Блумберг Барак Обама

Другие материалы на эту тему:

WSJ: источником «антитрамповского досье» был уроженец Беларуси

WSJ: источником «антитрамповского досье» был уроженец Беларуси

Татьяна Новикова. ПОЛЕМИКА. Трамп над американской демократией

Татьяна Новикова. ПОЛЕМИКА. Трамп над американской демократией

Три сценария отношений Минска и Вашингтона при Трампе

Три сценария отношений Минска и Вашингтона при Трампе

Выборы в США. Избиратели — за Клинтон, а победил Трамп

Выборы в США. Избиратели — за Клинтон, а победил Трамп