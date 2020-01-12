Майкл Блумберг готов потратить миллиард долларов, чтобы стать президентом США

Миллиардер Майкл Блумберг готов потратить миллиард долларов на свою президентскую кампанию.

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77-летний Блумберг надеется, что на следующих выборах президента США будет представлять Демократическую партию.

Если же он проиграет праймериз, то обещает финансово поддержать другого кандидата от партии.

По данным The New York Times , Блумберг уже потратил на политическую рекламу своих кандидатских амбиций 200 млн долларов. Такую же сумму в 2012 году истратил Барак Обама за весь период избирательной кампании.

По оценкам Forbes, состояние Блумберга оценивается 58 млрд долларов. В 200202013 годах Блумберг был мэром Нью-Йорка, напоминает РБК .

Очередные президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.