Минское «Динамо» на своем льду проиграло «Спартаку»

/ Спорт
Просмотров: 145

Очередное поражение потерпело минское «Динамо» в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

 

 

12 января на льду «Минск-Арены» «зубры» проиграли московскому «Спартаку» — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1). Единственную шайбу у «Динамо» при счете 0:4 забросил Райан Спунер.

На этот матч игроки «Динамо» вышли со специальными нашивками на джерси в честь десятилетия со дня первой игры «зубров» на «Минск-Арене». Она состоялась 14 января 2010 года, а соперником был магнитогорский «Металлург».

Сегодняшнее поражение для минчан стало 36-м в сезоне при 11 победах. «Динамо» с 32 очками по-прежнему занимает последнее место как в турнирной таблице Западной конференции, так и во всей лиге.

Следующий матч «Динамо» проведет 14 января в Москве против лидера турнира — ЦСКА.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ КХЛ Персона: Райан Спунер Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

«Если тебе больше платят, от тебя больше ждут». Вудкрофт сделал крайними лидеров

«Если тебе больше платят, от тебя больше ждут». Вудкрофт сделал крайними лидеров

Минскому хоккейному «Динамо» вдвое урезали зарплатную ведомость

Минскому хоккейному «Динамо» вдвое урезали зарплатную ведомость

Крэйг Вудкрофт вновь возглавил минское «Динамо»

Крэйг Вудкрофт вновь возглавил минское «Динамо»

Андрей Сидоренко: не хватило везде по чуть-чуть

Андрей Сидоренко: не хватило везде по чуть-чуть