Минское «Динамо» на своем льду проиграло «Спартаку»

Очередное поражение потерпело минское «Динамо» в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

12 января на льду «Минск-Арены» «зубры» проиграли московскому «Спартаку» — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1). Единственную шайбу у «Динамо» при счете 0:4 забросил Райан Спунер.

На этот матч игроки «Динамо» вышли со специальными нашивками на джерси в честь десятилетия со дня первой игры «зубров» на «Минск-Арене». Она состоялась 14 января 2010 года, а соперником был магнитогорский «Металлург».

Сегодняшнее поражение для минчан стало 36-м в сезоне при 11 победах. «Динамо» с 32 очками по-прежнему занимает последнее место как в турнирной таблице Западной конференции, так и во всей лиге.

Следующий матч «Динамо» проведет 14 января в Москве против лидера турнира — ЦСКА.