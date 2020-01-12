Свитер Владимира Цыплакова подняли под своды «Минск-Арены»

12 января под своды «Минск-Арены» был поднят мемориальный свитер Владимира Цыплакова — бывшего хоккеиста минского «Динамо» и сборной Беларуси.

Владимир Цыплаков ушел из жизни 14 декабря в возрасте 50 лет. Похоронен на Восточном кладбище белорусской столицы.

Цыплаков играл за «Динамо» с 1987 по 1992 года, после чего переехал в НЗЛ, где провел 331 матч. После окончания игровой карьеры игрока Владимир Цыплаков работал в клубах КХЛ в качестве тренера, в том числе в минском «Динамо» (2008, 2009-2011).

На торжественной церемонии поднятия свитера Владимира Цыплакова присутствовали его брат Александр и близкий друг, экс-игрок сборной и «Динамо» Олег Антоненко.

Свитер Цыплакова стал шестым, поднятым под своды «Минск-Арены». Ранее там появились свитера бывших тренеров «Динамо» Виталия Стаина и Владимира Крикунова, а также бывших игроков команды Анатолия Варивончика, Михаила Захарова и Руслана Салея.