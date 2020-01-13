У Вудкрофта появились новые крайние, виновные в поражениях «Динамо»

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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт, регулярно обвиняющий подчиненных в поражениях «Динамо» в чемпионате КХЛ, вероятно, решил больше не обобщать.

Фото ХК «Динамо-Минск»

12 января белорусская команда проиграла на своей площадке московскому «Спартаку» — 1:5 и осталась на последнем 12-м месте в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 18 очков. До конца регулярного чемпионата «Динамо» проведет 15 игр.

На пресс-конференции по окончании встречи Вудкрофт отметил, что в конце поединка со «Спартаком» у его команды было «недостаточно топлива в баке».

На вопрос БелаПАН, как и где пополнить запасы с учетом плотного календаря, канадец заявил: «Момент номер один — нужно улучшить игру в воротах. Хорошая игра в воротах заряжает на борьбу и на победу. К сожалению, именно на этой позиции весь сезон никто не демонстрировал уверенность и не мог дать команде 100-процентные шансы на победу».

Он отметил, что тренерский штаб ждет, что вратари «будут делать сэйвы и вытаскивать важные матчи».

По его мнению, если голкипер «играет вдохновенно», то и вся команда «летает по льду, лезет на ворота соперника».

«Сегодня настрой у команды был замечательный, но после первого периода было 0:2. Вы спрашиваете о шансах белорусских вратарей получать игровое время. Вот вам шансы, но кто-то из наших вратарей должен постоянно демонстрировать уверенную игру», — заявил наставник.

Ранее Вудкрофт неоднократно сетовал на то, что хоккеисты равнодушно относятся к поражениям.

На предыдущем матче с подмосковным «Витязем» на «Минск-Арене» был установлен антирекорд посещаемости за все 10 лет ее использования клубом «Динамо» в качестве домашней площадки в КХЛ — 5.372 зрителя. На «Спартак», согласно протоколу, пришло 8.964 человека, в том числе несколько сотен болельщиков гостей. Одному из них в первом периоде стало плохо с сердцем, и была вызвана скорая помощь.

Перед началом матча под своды арены была поднята майка бывшего игрока «Динамо» (1987-1992) Владимира Цыплакова, который ушел из жизни 14 декабря прошлого года в возрасте 50 лет. На арене уже висят майки экс-тренеров «Динамо» Виталия Стаина и Владимира Крикунова, а также бывших игроков команды Анатолия Варивончика, Михаила Захарова и Руслана Салея.

После 47 игр на счету «Динамо» 32 очка (8 побед в основное время, 2 — в овертайме, 1 — по буллитам, 26 поражений в основное время, 5 — в овертайме и 5 — по буллитам, разница шайб 101-166).

 

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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Крэйг Вудкрофт

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