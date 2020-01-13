Балтика принесет в Беларусь осадки

В Беларуси по-прежнему будет наблюдаться не по сезону теплая погода. В настоящее время особое влияние на нее окажет малоактивный атмосферный фронт, смещающийся с Балтики.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно. Практически во всех регионах страны выпадут осадки (дождь, мокрый снег). Утром местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +1..+6°C: