Балтика принесет в Беларусь осадки

/ Общество
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В Беларуси по-прежнему будет наблюдаться не по сезону теплая погода. В настоящее время особое влияние на нее окажет малоактивный атмосферный фронт, смещающийся с Балтики.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно. Практически во всех регионах страны выпадут осадки (дождь, мокрый снег). Утром местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +1..+6°C:

  • Брест +4..+6°C;
  • Витебск +1..+3°C;
  • Гомель +2..+4°C;
  • Гродно +4..+6°C;
  • Могилев +2..+4°C;
  • Минск +2..+4°C.
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Тэги: погода

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