Балтика принесет в Беларусь осадки
В Беларуси по-прежнему будет наблюдаться не по сезону теплая погода. В настоящее время особое влияние на нее окажет малоактивный атмосферный фронт, смещающийся с Балтики.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачно. Практически во всех регионах страны выпадут осадки (дождь, мокрый снег). Утром местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +1..+6°C:
- Брест +4..+6°C;
- Витебск +1..+3°C;
- Гомель +2..+4°C;
- Гродно +4..+6°C;
- Могилев +2..+4°C;
- Минск +2..+4°C.