Актриса Рената Литвинова в день своего рождения едва не погибла

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Популярная советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, Рената Литвинова едва не погибла в ДТП. ЧП произошло… в день рождения заслуженной артистки России.

Фото со страницы Ренаты Литвиновой в соцсети

Информацию о происшествии, которая вмиг разлетелась по СМИ, Литвинова подтвердила на своей странице в социальной сети: «Меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться».

Актриса успокоила поклонников и сообщила, что сейчас с ней «все хорошо», так как доктор Теймур Кулиев «оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок».

Авария, по словам Литвиновой, произошла, когда она направлялась после пробежки в салон. Актриса заявила, что «была совершенно трезвая».

Девушке-водителю она сказала: «Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения».

Как ранее сообщалось, по 19 января включительно ГАИ Гомельской области проведет спецмероприятие «Переход без опасности!», в которой будут задействованы все службы милиции общественной безопасности.

ГАИ напоминает, что пешеходы имеют право на преимущественное пересечение проезжей части в разрешенных местах, а обязанность водителя — уступить дорогу.

За нарушение правил проезда пешеходных переходов предусматривается административная ответственность в виде в виде предупреждения или штрафа до пяти базовых величин (а за повторное — штрафа до восьми базовых величин).

 
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Тэги: ДТП шоу-бизнес Персона: Рената Литвинова Теймур Кулиев

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