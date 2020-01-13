На пожаре в Минске погиб мужчина

За минувшие дежурные сутки на территории Беларуси огонь унес одну жизнь.

Трагедия постучалась в двери дома в столичном Ленинском районе.

По информации дежурной части МЧС, пожар произошел по адресу проспект Рокоссовского,18/1.

Как отметили спасатели, в результате ЧП погиб 47-летний мужчина.

На данный момент причина возникновения пожара устанавливается.

Всего с начала года в Беларуси произошло 188 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 230), на которых погибли 32 человека (33).