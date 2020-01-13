На пожаре в Минске погиб мужчина
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За минувшие дежурные сутки на территории Беларуси огонь унес одну жизнь.
Трагедия постучалась в двери дома в столичном Ленинском районе.
По информации дежурной части МЧС, пожар произошел по адресу проспект Рокоссовского,18/1.
Как отметили спасатели, в результате ЧП погиб 47-летний мужчина.
На данный момент причина возникновения пожара устанавливается.
Всего с начала года в Беларуси произошло 188 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 230), на которых погибли 32 человека (33).