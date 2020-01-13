Абхазская оппозиция добилась отставки президента

Президент Абхазии Рауль Хаджимба объявил об отставке. Таким образом, оппозиция добилась выполнения своих требований.

Об отставке протестующим сообщил экс-премьер-министр Абхазии Сергей Шамба.

Официально отмечается, что президент принял такое решение, чтобы избежать кровопролития.

После сообщения об отставке оппозиция освободила здание Администрации президента.

9 января в Сухуме сотни протестующих захватили здание Администрации президента, потребовав отставки Рауля Хаджимбы. Власти назвали протест попыткой госпереворота,а Хаджимба отказался добровольно уходить в отставку.

Центризбирком Абхазии после закрытого заседания 12 января объявил дату досрочных выборов президента. Они пройдут 22 марта