В Минске «Форд» на «зебре» сбил двух женщин

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали две женщины, случилось сегодня рано утром в столице на улице Селицкого.


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Как сообщили в Госавтоинспекции, 20-летний водитель на «Форде» «совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу».

Женщины (59 и 55 лет) получили травмы и были доставлены в больницу.

В ГАИ отметили, что водитель получил права девятого января.

Как ранее сообщалось, по 19 января включительно ГАИ Гомельской области проводит спецмероприятие «Переход без опасности!», в которой будут задействованы все службы милиции общественной безопасности.

ГАИ напоминает, что пешеходы имеют право на преимущественное пересечение проезжей части в разрешенных местах, а обязанность водителя — уступить дорогу.

За нарушение правил проезда пешеходных переходов предусматривается административная ответственность в виде в виде предупреждения или штрафа до пяти базовых величин (а за повторное — штрафа до восьми базовых величин).

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Тэги: ДТП Город: Минск

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