В Минске «Форд» на «зебре» сбил двух женщин

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали две женщины, случилось сегодня рано утром в столице на улице Селицкого.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 20-летний водитель на «Форде» «совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу».

Женщины (59 и 55 лет) получили травмы и были доставлены в больницу.

В ГАИ отметили, что водитель получил права девятого января.

Как ранее сообщалось, по 19 января включительно ГАИ Гомельской области проводит спецмероприятие «Переход без опасности!», в которой будут задействованы все службы милиции общественной безопасности.