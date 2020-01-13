В Минске «Форд» на «зебре» сбил двух женщин
Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали две женщины, случилось сегодня рано утром в столице на улице Селицкого.
Как сообщили в Госавтоинспекции, 20-летний водитель на «Форде» «совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу».
Женщины (59 и 55 лет) получили травмы и были доставлены в больницу.
В ГАИ отметили, что водитель получил права девятого января.
Как ранее сообщалось, по 19 января включительно ГАИ Гомельской области проводит спецмероприятие «Переход без опасности!», в которой будут задействованы все службы милиции общественной безопасности.
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ГАИ напоминает, что пешеходы имеют право на преимущественное пересечение проезжей части в разрешенных местах, а обязанность водителя — уступить дорогу.
За нарушение правил проезда пешеходных переходов предусматривается административная ответственность в виде в виде предупреждения или штрафа до пяти базовых величин (а за повторное — штрафа до восьми базовых величин).