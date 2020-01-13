11-летняя девочка погибла на Минщине

Следователи Минской области выясняют обстоятельства гибели 11-летней девочки.

В какой именно населенном пункте случилась трагедия не сообщается из этических соображений.

На данный момент известно, что ребенок погиб 11 января. Тело дочери обнаружил отец в ванной комнате.

По предварительным данным СК, смерть могла наступить от электротравмы.

В ходе осмотра места происшествия был обнаружен «подключенный к электрической розетке удлинитель с подключенным зарядным устройством и мобильным телефоном».