Золотой запас Беларуси за год вырос до 42,2 тонны

В запасах Беларуси стало больше золота: за год закрома пополнились на 1 тонну. Всего, по данным Нацбанка, золотой запас теперь составляет 42,2 тонны.

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За 20 лет золотой запас Беларуси вырос более чем в 21 раз. Наиболее существенный рост был отмечен в 2001-м (на 5,7 тонны), 2004-м (на 8,7) и в 2005-м (на 4,8) годах.

Как поясняет регулятор, золотой запас — это драгоценные металлы в виде банковских слитков, находящиеся в ведении Национального банка и являющиеся частью государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Беларуси.

«Наличие золотого запаса поддерживает доверие резидентов и нерезидентов Беларуси к способности Национального банка и правительства выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику», — говорится в релизе.

Ценности золотого запаса находятся в центральном хранилище Национального банка, а также размещаются на счетах и в депозитах за рубежом.

Как сообщалось, по предварительным данным, ЗВР Беларуси на 1 января 2020 года составили 9 млрд 393,5 млн долларов. Это рекордный показатель международных резервных активов страны.