Беларуси вновь обещают сильные морозы
Установившаяся в Беларуси не по сезону теплая погода кого-то очень радует, а кого-то откровенно бесит.
Любители мороза и снега все никак не дождутся, когда на дворе будет по-настоящему зима.
Согласно долговременному прогнозу
Впрочем, как отмечают синоптики, подобным прогнозам не стоит особо доверять, так как относительно точно можно спрогнозировать погоду не более, чем на шесть дней.
Так, в начале декабря прогноз выше упомянутого ресурса обещал Беларуси на Новый год -25°C.