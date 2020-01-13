Беларуси вновь обещают сильные морозы

Установившаяся в Беларуси не по сезону теплая погода кого-то очень радует, а кого-то откровенно бесит.

Любители мороза и снега все никак не дождутся, когда на дворе будет по-настоящему зима.

Согласно долговременному прогнозу gismeteo.by , через месяц в Беларусь придут морозы. Столбик термометра опустится, в частности в Минске, до -15°C.

Впрочем, как отмечают синоптики, подобным прогнозам не стоит особо доверять, так как относительно точно можно спрогнозировать погоду не более, чем на шесть дней.

Так, в начале декабря прогноз выше упомянутого ресурса обещал Беларуси на Новый год -25°C.