В конце января ПАСЕ обсудит белорусский вопрос

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обсудит итоги парламентских выборов в Беларуси. Этот вопрос внесен в повестку зимней сессии ПАСЕ, которая пройдет с 27 по 31 января в Страсбурге.

Состоявшиеся в 2019 году в Беларуси выборы будут обсуждены в первый день сессии. Планируется, что глава делегации ПАСЕ по наблюдению за выборами в Беларуси лорд Дэвид Бленкатра представит свой доклад, и затем депутаты обсудят итоги парламентской кампании в Беларуси.

В докладе, в частности, отмечается, что «досрочные парламентские выборы 17 ноября прошли спокойно, но не соответствовали важным международным стандартам демократических выборов, основные свободы были проигнорированы, целостность избирательного процесса не была должным образом гарантирована».

Делегация ПАСЕ разочарована тем, что Беларусь не выполнила рекомендации по реформе избирательного законодательства, которые были даны по итогам парламентских выборов в 2016 году.

«Делегация считает, что изменения в избирательном законодательстве необходимы для обеспечения долгосрочной стабильности в Беларуси, — говорится в докладе. — Беларусь является ассоциированным членом Венецианской комиссии Совета Европы, которая устанавливает стандарты и рекомендации для избирательного законодательства».

Среди недостатков, которые необходимо устранить, в докладе указаны: