Назначена новая глава офиса ЕБРР в Беларуси

Новой главой представительства Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси назначена Марина Петров, сообщили БелаПАН в пресс-службе ЕБРР.

Фото с сайта reforma.dtek.com

Петров заменит на данном посту Александра Пивоварского, который являлся главой представительства в Беларуси с 2016 года и далее продолжит свою профессиональную деятельность в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне.

Находясь в Минске, Марина Петров будет отвечать за деятельность банка и реализацию стратегии в стране. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,9 миллиарда евро в 130 проектов в разных секторах экономики страны.

В 2019 году ЕБРР установил новый рекорд в своей деятельности в Беларуси. За год банк вложил 390 млн евро (более 433 млн долларов) в 24 проекта в частном и государственном секторе в стране, достигнув небывалого уровня ежегодных инвестиций за всю историю деятельности в стране, сообщила БелаПАН пресс-служба ЕБРР.

«Для меня большая честь продолжать дело, успешно начатое моим предшественником, и я сделаю все возможное, чтобы и далее развивать нашу деятельность в Беларуси, а также способствовать распространению передового опыта в области ведения бизнеса в стране. Я планирую развить успех, которого мы добились в частном и государственном секторе, и продолжать наш конструктивный политический диалог с властями», — приводит пресс-служба банка комментарий Петров.

Марина Петров, гражданка Молдовы, начала работать в ЕБРР в 1995 году и ранее занимала руководящие должности в Лондоне и в странах деятельности банка. Она являлась главой представительства в Санкт-Петербурге, а в последнее время занимала должность заместителя главы ЕБРР в Украине, где отвечала за один из крупнейших проектных портфелей в истории ЕБРР, а также за сектора энергетики и инфраструктуры.

Европейский банк реконструкции и развития — многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 67 стран, а также Евросоюз и Европейский инвестиционный банк.