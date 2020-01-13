В Абхазии выбрали и.о. президента страны
В ходе сегодняшнего заседания парламента Абхазии депутаты выбрали исполняющего обязанности президента.
Как сообщили в пресс-службе законодательного органа, им стал премьер-министр Валерий Бганба.
Перед этим решением, парламентарии удовлетворили просьбу Рауля Хаджимбы об отставке с поста главы государства.
9 января в Сухуме сотни протестующих захватили здание Администрации президента, потребовав отставки Рауля Хаджимбы. Власти назвали протест попыткой госпереворота,а Хаджимба отказался добровольно уходить в отставку.
Центризбирком Абхазии после закрытого заседания 12 января объявил дату досрочных выборов президента. Они пройдут 22 марта.
Сегодня президент написал заявление о добровольной отставке.
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Независимость Абхазии первой признала в 2008 году Российская Федерация и установила с ней дипломатические отношения.
Вслед за Россией в том же году республику признала Никарагуа.
С 2009 года независимость Абхазии признали Венесуэла и островные государства Науру, Тувалу и Вануату.