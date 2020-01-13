В Абхазии выбрали и.о. президента страны

Независимость Абхазии первой признала в 2008 году Российская Федерация и установила с ней дипломатические отношения. Вслед за Россией в том же году республику признала Никарагуа. С 2009 года независимость Абхазии признали Венесуэла и островные государства Науру, Тувалу и Вануату.