В Абхазии выбрали и.о. президента страны

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В ходе сегодняшнего заседания парламента Абхазии депутаты выбрали исполняющего обязанности президента.

Фото из Википедии

Как сообщили в пресс-службе законодательного органа, им стал премьер-министр Валерий Бганба.

Перед этим решением, парламентарии удовлетворили просьбу Рауля Хаджимбы об отставке с поста главы государства.

9 января в Сухуме сотни протестующих захватили здание Администрации президента, потребовав отставки Рауля Хаджимбы. Власти назвали протест попыткой госпереворота,а Хаджимба отказался добровольно уходить в отставку.

Центризбирком Абхазии после закрытого заседания 12 января объявил дату досрочных выборов президента. Они пройдут 22 марта.

Сегодня президент написал заявление о добровольной отставке.

Независимость Абхазии первой признала в 2008 году Российская Федерация и установила с ней дипломатические отношения.

Вслед за Россией в том же году республику признала Никарагуа.

С 2009 года независимость Абхазии признали Венесуэла и островные государства Науру, Тувалу и Вануату.

 
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Тэги: Абхазия Персона: Валерий Бганба

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