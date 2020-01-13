Минск и Москва вновь не договорились по транзиту нефти

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Федеративная антимонопольная служба России пока не согласовали повышение тарифа на транзит нефти по магистральным трубопроводам Беларуси.

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Как сообщили БелаПАН в пресс-службе МАРТ, переговоры прошли 13 января в режиме видеоконференции.

Согласно действующей методике, тарифы должны быть согласованы до 15 января. Если это не удастся сделать, решение необходимо принять до 1 февраля.

Белорусская сторона ранее предложила повысить тариф на 16,6%.

В начале декабря 2019 года официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин подтвердил, что компания получила от белорусских коллег предложение по повышению тарифа.

«В соответствии с принятой методикой мы ответили, что не согласны с предложенным повышением, так как оно значительно выше предполагаемых величин после повышения тарифов летом и не подтверждено расчетами. На основании той же методики мы проинформировали ФАС об этом требовании», — сказал Демин.

1 сентября 2019 года Беларусь на 3,7% повысила тарифы на транспортировку нефти по участкам магистрального трубопровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба», расположенным на территории республики. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 9 августа, которым внесено изменение соответствующего постановления ведомства от 15 января 2019 года № 3.

Решение принято с целью частичной компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в связи с поставками в Беларусь загрязненной нефти, говорится в документе. Предыдущие тарифы действовали с 1 февраля.

В связи со снижением объемов транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» во II квартале белорусский оператор трубопровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обратился к тарифным регуляторам за внеплановым пересмотром тарифов на прокачку нефти, сообщал ранее концерн «Белнефтехим».

Во время переговоров 6 августа стороны «достигли принципиальных договоренностей» о необходимости обеспечения ОАО «Гомельтранснефть Дружба» объемов выручки в размерах, которые прогнозировались на 2019 год.

«Сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в IV квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год. Таким образом, по итогам работы в 2019 году будет проведен анализ ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода и определен размер дальнейшего изменения тарифов», — прокомментировали в концерне.

Кроме того, как сообщалось, в Беларуси вводится экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов трубопроводами по территории страны. Это предусматривает подписанный Александром Лукашенко указ № 9 «О налогообложении».

«В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В соответствии с указом, «признана объектом налогообложения экологическим налогом транзитная транспортировка по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами».