Инвестиции ЕБРР в Беларуси побили рекорд

В 2019 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) установил новый рекорд в своей деятельности в Беларуси.

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За год банк вложил 390 млн евро (более 433 млн долларов) в 24 проекта в частном и государственном секторе, достигнув небывалого уровня ежегодных инвестиций за всю историю деятельности в стране, сообщила БелаПАН пресс-служба ЕБРР.

ЕББР также привлек синдицированные кредиты на 40 млн евро и мобилизовал значительный объем грантового финансирования.

Самым крупным проектом финансирования стал суверенный кредит в 126 млн евро на модернизацию 12 мостов в Беларуси. Помимо этого, более 300 тысяч жителей городов Клецк, Любань, Фаниполь, Барановичи, Береза, Жлобин и Шклов смогут пользоваться модернизированными канализационно-очистными сооружениями в результате предоставления банком инвестиций в виде кредита на 26,8 млн евро.

Доступ к чистой питьевой воде получат жители 80 населенных пунктов в Витебской области благодаря кредиту ЕБРР на 15,5 млн евро областному водоканалу.

В 2019 году ЕБРР продолжил работу с финансовыми институтами страны с целью расширения кредитования малого и среднего бизнеса и содействия развитию международной торговли.

Кредитная линия для поддержки малого и среднего бизнеса в национальной валюте, предоставленная «Приорбанку» и «Банку Дабрабыт», поможет малым предприятиям избежать рисков, связанных с обменным курсом, и обеспечит более длительные сроки погашения в отличие от доступных на рынке.

Еще больше лизинговых возможностей для частных компаний в Беларуси станут доступными в результате выдачи кредита ЕБРР в 15 млн евро для «Райффайзен-Лизинга» (Беларусь).

ЕБРР совместно с «Белинвестбанком» профинансировал сделку стоимостью 200 млн долларов США, связанную с поставкой 77 карьерных самосвалов «БелАЗ» в Индию, в рамках программы содействия развитию торговли.

Также было поддержано производство возобновляемой электроэнергии и совершенствования структуры энергоснабжения в Беларуси, предоставив кредит в 11,3 млн долларов США на строительство двух биогазовых установок литовской компанией Modus Group.

Банк оказал поддержку ПТУП «Сария», которое специализируется на производстве продукции на основе отходов животного происхождения, путем выдачи кредита в 17 млн евро.

ЕБРР совместно с фондом прямых инвестиций «Зубр Капитал» привлекли инвестиции в группу компаний «Мила», крупную розничную сеть магазинов косметики и хозяйственных товаров.