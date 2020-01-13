Минский зоопарк отправил в Ташкент по 40 крыс и мышей
Зоопарки провели обмен представителями животного мира: в Узбекистан кроме грызунов отправились еноты, сипухи, тигровые питоны. Из Ташкента в конце января привезут молодых льва и львицу.
Об этом рассказала начальник зоотехнического отдела Минского зоопарка Татьяна Ильясова-Кононова, сообщает агентство
Прошлый, 2019 год, оказался для Минского зоопарка урожайным на новоселов. К рыси из Рижского зоопарка приехал самец. Из Краснодарского края для создания семейной пары с живущим в зоопарке самцом получили самочку яванского макака, а к красному волку из Новосибирска прибыла такого же вида волчица.
Также коллекция пополнилась самкой саймири (беличьи обезьяны). По обмену из Жлобина приехал крупный индийский питон, который редко встречается в зоопарках. Привезли полосатых листолазов — вид южноамериканских лягушек.
В планах зоопарка приобрести еще каспийских султанок (околоводные птицы), фазанов, полосатых гиен и других представителей фауны.