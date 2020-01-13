Машину с журналистами расстреляли в Ираке

В результате стрельбы погибли корреспондент и оператор телеканала Dilja.

Неизвестные застрелили корреспондента Ахмеда Абдула Самада и оператора Сафаа Гали, сообщает DailyMail .

На сайте Dilja TV обнародовали видеозапись с места убийства. На кадрах видно, что Самад получил огнестрельное ранение головы. Оператор получил три пулевых ранения в грудь.

Посольство США в Багдаде назвало убийство журналистов «жалким и трусливым», опубликовав соответствующее сообщение в Twitter.

«Длительные убийства, похищения людей, преследования и запугивания со стороны вооруженных группировок представителей прессы, активистов социальных сетей и сторонников реформ в Ираке не могут оставаться безнаказанными», — сказано в сообщении.