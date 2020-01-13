На оплату штрафов защитникам независимости собрали уже более 15 тысяч долларов

Общественная инициатива BY_Help собрала уже более 15 тысяч долларов на оплату штрафов участникам декабрьских акций против интеграции с Россией.

Об этом представители инициативы сообщили Naviny.by.

Уличные акции прошли в Минске и других городах Беларуси 7, 8, 20 и 21 декабря. Их участники выступали против переговоров по «углубленной интеграции» Беларуси и России.

Суды над участниками акций начались 8 января. Общественных активистов судят за участие в несанкционированных массовых мероприятиях (статья 23.34 Кодекса об административных правонарушениях).

«Белорусская власть считает, что люди не имеют права высказывать свое мнение и выходить на улицу в поддержку независимости страны. Участники мирных акций подвергаются гигантским штрафам. Работает судебный конвейер, который штампует однотипные решения, а сумма штрафов растет с впечатляющей скоростью. По самым грубым подсчетам, общая сумма штрафов может достичь 40.000 долларов и даже больше», – говорится в заявлении кампании BY_Help.

Поучаствовать в сборе средств можно на краудфандинговой платформе Molamola:

Как еще помочь: - через площадку сбора в Facebook - Paypal в странах Евросоюза: alaksiej.lavoncyk@tol.org - Paypal в США: nadzeya.norton@gmail.com - REVOLUT: +48575195688 - bitcoin: 199tmZtZ7N3SuEodVqE8Y5D411vwnnevb8 - ethereum: 0x50e1182085756F4f8f25F016a3273649FFEccE2d - на банковские счета в странах Евросоюза (получение деталей счета по электронной почте — alaksiej.lavoncyk@tol.org ). Все детали и вопросы — через личные сообщения сообщества BY_Help

На платформе Molamola также стартовала отдельная кампания в поддежку оштрафованных активистов в Гродно.

Гражданская инициатива BY_Help ранее помогала выплачивать штрафы участникам акций против декрета о «тунеядцах», а также журналистам, которые подверглись репрессиям по «делу БелТА».