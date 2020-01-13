В Гомеле пьяный мужчина топором обесточил новогоднюю ель

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Вечером 12 января 39-летний житель Гомеля пришел к новогодней елке у кинотеатра «Мир» в микрорайоне Новобелица. С собой мужчина принес топор.

Гомельчанин топором разрубил электрощиток, от которого питалась иллюминация на новогодней елке, и обесточил ее.

Странный стук услышал несший службу поблизости сотрудник милиции. Тут же на елке погасли все фонарики. Милиционер подошел к елке, увидел мужчину с топором и задержал его.

Как выяснилось, гомельчанин был в состоянии алкогольного опьянения. Правовую оценку его действиям даст Следственный комитет, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Сюжет: Новый год 2020
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Тэги: хулиганство новогодняя елка Город: Гомель

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