Видеофакт. Минчане задержали пьяного водителя до прибытия сотрудников ГАИ

/ Общество
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Водитель грузового микроавтобуса «Мерседес» своей ездой создавал опасность для остальных участников дорожного движения.

По информации пресс-службы МВД, инцидент произошел на Партизанском проспекте Минска вечером 12 января.

Проезжавшие мимо водители «Пежо» и «Форд» остановили белый грузовик. За рулем находился мужчина 1981 года рождения с видимыми признаками алкогольного опьянения. Он сопротивлялся и пытался скрыться, но граждане его удерживали до прибытия сотрудников Госавтоинспекции.

В отношении водителя «Мерседеса» составлены административные протоколы, в том числе и за создание аварийной обстановки.
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Тэги: пьянство за рулем ГАИ Город: Минск

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