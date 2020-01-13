Объявлены номинанты на «Оскар» за 2019 год

13 января американская Академия кинематографических искусств в прямом эфире объявила номинантов премии «Оскар» за 2019 год.

Церемония награждения состоится вечером 9 февраля (в ночь на 10 февраля по минскому времени) в театре «Долби» в Голливуде, Лос-Анджелес.

Фото daverugby83 / flickr.com

Лучший фильм:

«Форд против Феррари»

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Брачная история»

«1917»

«Однажды…в Голливуде»

«Паразиты»

Лучший режиссер:

Мартин Скорсезе — «Ирландец»

Тодд Филлипс — «Джокер»

Сэм Мендес — «1917»

Квентин Тарантино — «Однажды в…Голливуде»

Пон Джун-хо — «Паразиты»

Лучший актер:

Антонио Бандерос — «Боль и слава»

Леонардо ДиКаприо — «Однажды… в Голливуде»

Адам Драйвер — «Брачная история»

Хоакин Феникс — «Джокер»

Джонатан Прайс — «Два Папы»

Лучшая актриса:

Синтия Эриво — «Гариетт

Скарлет Йоханссон — «Брачная история»

Сирша Ронан — «Маленькие женщины»

Шарлиз Терон — «Скандал»

Рене Зеллвегер — «Джуди»

Лучший актер второго плана:

Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»

Энтони Хопкинс — «Два Папы»

Аль Пачино — «Ирландец»

Джо Пеши — «Ирландец»

Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»

Лучшая актриса второго плана:

Кети Бейтс — «Дело Ричард Джуэлла»

Лора Дерн — «Брачная история»

Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо»

Флоренс Пью — «Маленькие женщины»

Марго Робби — «Скандал»

Лучший фильм на иностранном языке:

«Корпус Кристи» (Польша)

«Мир меда» (Северная Македония)

«Отверженные» (Франция)

«Боль и слава» (Испания)

«Паразиты» (Южная Корея)

Лучший анимационный полнометражный фильм:

«История игрушек 4»

«Как приручить дракона 3»

«Мистер Линк: Потерянное звено эволюции»

«Я потерял тело»

«Клаус»

Всего премии будут вручены по 24 номинациям.

5 января в Лос-Анджелесе были вручены «Золотые глобусы». Премию вручает Ассоциация иностранной прессы. По их версии, лучшим режиссером стал Сэм Мендес за «1917», а сам фильм признан лучшей драмой.