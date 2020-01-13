Объявлены номинанты на «Оскар» за 2019 год
13 января американская Академия кинематографических искусств в прямом эфире объявила
Церемония награждения состоится вечером 9 февраля (в ночь на 10 февраля по минскому времени) в театре «Долби» в Голливуде, Лос-Анджелес.
Лучший фильм:
«Форд против Феррари»
«Ирландец»
«Кролик Джоджо»
«Джокер»
«Маленькие женщины»
«Брачная история»
«1917»
«Однажды…в Голливуде»
«Паразиты»
Лучший режиссер:
Мартин Скорсезе — «Ирландец»
Тодд Филлипс — «Джокер»
Сэм Мендес — «1917»
Квентин Тарантино — «Однажды в…Голливуде»
Пон Джун-хо — «Паразиты»
Лучший актер:
Антонио Бандерос — «Боль и слава»
Леонардо ДиКаприо — «Однажды… в Голливуде»
Адам Драйвер — «Брачная история»
Хоакин Феникс — «Джокер»
Джонатан Прайс — «Два Папы»
Лучшая актриса:
Синтия Эриво — «Гариетт
Скарлет Йоханссон — «Брачная история»
Сирша Ронан — «Маленькие женщины»
Шарлиз Терон — «Скандал»
Рене Зеллвегер — «Джуди»
Лучший актер второго плана:
Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»
Энтони Хопкинс — «Два Папы»
Аль Пачино — «Ирландец»
Джо Пеши — «Ирландец»
Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»
Лучшая актриса второго плана:
Кети Бейтс — «Дело Ричард Джуэлла»
Лора Дерн — «Брачная история»
Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо»
Флоренс Пью — «Маленькие женщины»
Марго Робби — «Скандал»
Лучший фильм на иностранном языке:
«Корпус Кристи» (Польша)
«Мир меда» (Северная Македония)
«Отверженные» (Франция)
«Боль и слава» (Испания)
«Паразиты» (Южная Корея)
Лучший анимационный полнометражный фильм:
«История игрушек 4»
«Как приручить дракона 3»
«Мистер Линк: Потерянное звено эволюции»
«Я потерял тело»
«Клаус»
Всего премии будут вручены по 24 номинациям.
5 января в Лос-Анджелесе были вручены «Золотые глобусы». Премию вручает Ассоциация иностранной прессы. По их версии, лучшим режиссером стал Сэм Мендес за «1917», а сам фильм признан лучшей драмой.