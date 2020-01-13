Против трех иеговистов со Ставропольского края возбудили уголовные дела

В городе Георгиевск возбудили уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации и участии в ней против семейной пары и их знакомого, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

По версии следствия, мужчина «созывал и проводил собрания участников этой организации» в доме супругов.

Как утверждают в СК, на встречах подозреваемые «обсуждали с пришедшими религиозную нетерпимость к представителям иных конфессий, пропагандировали превосходство учений данной организации над другими религиями, изучали литературу, включенную в федеральный перечень экстремистских материалов» и собирали деньги.

Кроме того, в сообщении Следственного комитета говорится, что силовики «выявили обстоятельства по неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей членами этой организации».

10 января на телеканале «Вести Ставрополье» вышел сюжет о супружеской паре Свидетелей Иеговы, которые несколько лет назад якобы выгнали двоих несовершеннолетних дочерей.

В сюжете раскритиковали Свидетелей Иеговы, одобрили запрет организации на территории России и заверили, что последователи учения «подвергают опасности не только свое здоровье, но и здоровье, и жизнь детей». Спустя три дня после выхода передачи СК сообщил о возбуждении дела.

После признания религиозной организации экстремистской в 2017 году уголовные дела возбудили против десятков верующих россиян. Католики, протестанты и православные не признают иеговистов христианами, но в Беларуси и остальных странах Европы деятельность Свидетелей Иеговы разрешена.