Против трех иеговистов со Ставропольского края возбудили уголовные дела

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В городе Георгиевск возбудили уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации и участии в ней против семейной пары и их знакомого, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.


Российские силовики полгода прослушивали семью иеговистов

По версии следствия, мужчина «созывал и проводил собрания участников этой организации» в доме супругов.

Как утверждают в СК, на встречах подозреваемые «обсуждали с пришедшими религиозную нетерпимость к представителям иных конфессий, пропагандировали превосходство учений данной организации над другими религиями, изучали литературу, включенную в федеральный перечень экстремистских материалов» и собирали деньги.

Кроме того, в сообщении Следственного комитета говорится, что силовики «выявили обстоятельства по неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей членами этой организации».


Российскому дворнику грозит семь лет колонии за собрания церкви Свидетелей Иеговы

10 января на телеканале «Вести Ставрополье» вышел сюжет о супружеской паре Свидетелей Иеговы, которые несколько лет назад якобы выгнали двоих несовершеннолетних дочерей.

В сюжете раскритиковали Свидетелей Иеговы, одобрили запрет организации на территории России и заверили, что последователи учения «подвергают опасности не только свое здоровье, но и здоровье, и жизнь детей». Спустя три дня после выхода передачи СК сообщил о возбуждении дела.

После признания религиозной организации экстремистской в 2017 году уголовные дела возбудили против десятков верующих россиян. Католики, протестанты и православные не признают иеговистов христианами, но в Беларуси и остальных странах Европы деятельность Свидетелей Иеговы разрешена.
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Тэги: Свидетели Иеговы Россия Город: Ставрополь

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