Водитель «Рено» сбил двух школьников в Гродно

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ДТП произошло днем 13 января на улице Курчатова.

По информации областной ГАИ, водитель 1948 года рождения, управляя автомобилем «Рено», двигался в направлении улицы Лиможа по левой полосе. В соседней двигался автомобиль, который при подъезде к пешеходному переходу стал снижать скорость, чтобы уступить дорогу пешеходам. Водитель «Рено» аналогичным образом не поступил и сбил двух школьников 2006 года рождения.

Дети получили травмы, однако их жизни и здоровью угрозы нет.
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Тэги: наезд на пешеходов школьники Город: Гродно

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