Молодечненский завод подал в суд на газету из-за «нечестной» фотографии

Руководство завода порошковой металлургии требует у «Рэгіянальнай газеты» опровергнуть информацию о том, что ради предупреждения краж там в уборных привязывали мыло на шнурки.

Источник: RH.by

О том, что газету вызывают в суд, TUT.by сообщили журналисты издания.

На сайте местного издания 10 октября появился снимок от читателя. На кадрах видно, что на двух раковинах привязаны на шнурки куски мыла (причем ими явно уже пользовались). Возникло предположение, что так избегают краж. Но в тот же день директор предприятия Олег Топалов заявил: это дело рук «провокатора». Во время визита корреспондента он показал уборную, где были новые бруски мыла. По словам руководителя, он «уволил бы любого работника, который привязывает мыло».

13 января выяснилось, что теперь завод через суд требует публичного извинения от газеты и опровержения материала про мыло на веревке. Иск поступил на рассмотрение в Минский областной экономический суд. Заседание назначено на 16 января.

Редакция не признает претензии, так как считает, что в их материале нет недостоверных данных.