Варшава, Москва и Киев попали в рейтинг «умных городов»

Исследование проводила Обсерватория Smart City Центра мировой конкурентоспособности IMD совместно с Сингапурским университетом технологии и дизайна.

Всего в рейтинге 102 города. Топ-5 составляют Сингапур, Цюрих, Осло, Женева и Копенгаген. Прага находится на 19-м месте, Варшава — 61-м, Краков — 69-м, Москва — 72-м, Петербург — 73-м, Киев — 92-м.

Рейтинг составляли на основе того, как горожане воспринимают внедрение «умных» технологий.

Жители Киева, например, высоко оценили доступность баров, музеев и других мест для досуга. Хуже всего, по их мнению, ситуация обстоит с трафиком, загрязнением воздуха и переработкой отходов.