Варшава, Москва и Киев попали в рейтинг «умных городов»
Исследование проводила Обсерватория Smart City Центра мировой конкурентоспособности IMD совместно с Сингапурским университетом технологии и дизайна.
Всего в рейтинге 102 города. Топ-5
Рейтинг составляли на основе того, как горожане воспринимают внедрение «умных» технологий.
Жители Киева, например, высоко оценили доступность баров, музеев и других мест для досуга. Хуже всего, по их мнению, ситуация обстоит с трафиком, загрязнением воздуха и переработкой отходов.