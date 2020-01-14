Стал известен размер ставки экологического налога за транзит нефти

Указ президента о введении экологического налога на транспортировку нефти и нефтерпродуктов через белорусскую территорию по трубопроводам опубликован 14 января на Национальном правововом интернет-портале. Документ («О налогообложении») был подписан 10 января.

«Ставка экологического налога устанавливается в размере 0,35 рубля за перемещение 1 тонны нефти и (или) нефтепродуктов на 100 километров», — говорится в указе, который вступил в силу задним числом, 1 января, когда Россия прекратила поставку нефти.

Плательщиками экологического налога признаются «организации, осуществляющие транспортировку нефти и (или) нефтепродуктов магистральными трубопроводами транзитом».

Налоговым периодом экологического налога признается календарный квартал. Плательщики представляют в налоговые органы налоговую декларацию (расчет) по экологическому налогу за I-III календарные кварталы не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, за IV календарный квартал — не позднее 20 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; уплата экологического налога производится за I–III календарные кварталы не позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, за IV календарный квартал — не позднее 22 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Суммы экологического налога не включаются в затраты на производство и реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав и во внереализационные расходы, учитываемые при налогообложении.

Экологический налог зачисляется в республиканский бюджет.

Для организаций, осуществляющих транспортировку по белорусской территории магистральными трубопроводами нефти и (или) нефтепродуктов транзитом, ставка налога на прибыль устанавливается в размере 50%.

Указ принят «в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси».

Приближенный к Александру Лукашенко телеграм-канал «Пул первого» 13 января отметил, что транзитом нефти через территорию Беларуси занимается «Гомельтранснефть Дружба». «Белорусская компания. То есть не российская! И экологический налог — это решение Беларуси для белорусской компании. Как и налоговый маневр, скажем, решение России для российских компаний», — подчеркнул безымянный ведущий телеграм-канала.

Указ «О налогообложении» опубликован на следующий день после того, как Минск и Москва не согласовали повышение тарифа на транзит нефти по белорусским магистральным трубопроводам.

1 января Россия прекратила поставки нефти в Беларусь в связи с разногласиями по цене: 31 декабря истекли годовые контракты, а новые пока не подписаны. После прекращения поставок нефти Беларусь остановила экспорт нефтепродуктов. При этом транзит нефти осуществляется без ограничений.

Минск настаивает на отмене премии к цене поставок, которая составляет порядка 10 долларов за тонну. Таким образом белорусские власти рассчитывали получить компенсацию за налоговый маневр в России, который приводит к удорожанию сырья.

9 января Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с прекращением Россией поставок нефти в Беларусь. «Почему мы до сих пор с президентом России (уже вышло на наш уровень) не договорились по нефти? Да потому, что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировой. Где такое видано?» — возмутился белорусский руководитель на церемонии вручения премий «За духовное возрождение».

«Поэтому я и отказался от такой нефти, — продолжил он. — И прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли. Пусть даже будет дороже, но мы найдем. Наверное, не время говорить эту правду, поскольку идет процесс переговоров. Но это так».

В декабре Беларусь и Россия согласовали индикативный баланс поставок нефти, согласно которому в 2020 году Беларусь должна получить 24 млн тонн российской нефти.

По оценкам концерна «Белнефтехим», в этом году из-за налогового маневра цена российской нефти для белорусских НПЗ вырастет на 20 долларов за тонну. Сейчас она составляет 83% мировой. В январе—октябре прошлого года Беларусь импортировала нефть из России по средней цене 364 доллара за тонну.