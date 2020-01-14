Тепло и влажно будет во вторник в Беларуси

/ Общество
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Утром погоду будет определять влажная воздушная масса, поступающая с Западной Европы; днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Утром в некоторых районах выпадут осадки (дождь, мокрый снег).

В отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Столбик термометра в регионах страны будет колебаться в пределах +1..+5°C:

  • Брест +3..+5°C;
  • Витебск +1..+3°C;
  • Гомель +3..+5°C;
  • Гродно +3..+5°C;
  • Могилев +2..+4°C;
  • Минск +2..+4°C.

Напомним, согласно долговременному прогнозу gismeteo.by, через месяц в Беларусь придут морозы. Температура воздуха опустится, в частности в Минске, до -15°C.
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Тэги: прогноз погоды

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