Тепло и влажно будет во вторник в Беларуси
Утром погоду будет определять влажная воздушная масса, поступающая с Западной Европы; днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Утром в некоторых районах выпадут осадки (дождь, мокрый снег).
В отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Столбик термометра в регионах страны будет колебаться в пределах +1..+5°C:
- Брест +3..+5°C;
- Витебск +1..+3°C;
- Гомель +3..+5°C;
- Гродно +3..+5°C;
- Могилев +2..+4°C;
- Минск +2..+4°C.
Напомним, согласно долговременному прогнозу gismeteo.by, через месяц в Беларусь придут морозы. Температура воздуха опустится, в частности в Минске, до -15°C.