Тепло и влажно будет во вторник в Беларуси

Утром погоду будет определять влажная воздушная масса, поступающая с Западной Европы; днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Утром в некоторых районах выпадут осадки (дождь, мокрый снег).

В отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Столбик термометра в регионах страны будет колебаться в пределах +1..+5°C:

Брест +3..+5°C;

Витебск +1..+3°C;

Гомель +3..+5°C;

Гродно +3..+5°C;

Могилев +2..+4°C;

Минск +2..+4°C.

Напомним, согласно долговременному прогнозу gismeteo.by, через месяц в Беларусь придут морозы. Температура воздуха опустится, в частности в Минске, до -15°C.